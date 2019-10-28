Мать зашла на Pornhub и обнаружила пропавшую дочь

Жительница американского города Санрайз штата Флорида обнаружила свою пропавшую дочь на популярном порносайте Pornhub, сообщает местное издание The Sun Sentinel. 15-летняя девочка до этого около года находилась в розыске.

По словам женщины, она увидела откровенные фотографии и видео ребенка в сети. Полиция обнаружила почти 60 роликов, которые были опубликованы на разных эротических сайтах и соцсетях. Одного из мужчин, участвовавшего в съемках, опознали как человека, с которым девочку видел продавец магазина в феврале 2019 года.

Сотрудники полиции осмотрели видеозапись с камер наблюдения и определили, что рядом с подростком находился 30-летний Кристофер Джонсон (Christopher Johnson) из соседнего города.

За домом мужчины установили наблюдение. В результате полицейские увидели его в компании пропавшей девочки и задержали.

Тинейджер рассказала, что многие порноролики с ее участием были записаны в доме мужчины. По ее словам, Джонсон занимался с ней сексом на камеру, однако сам мужчина это отрицает. Также пропавшая девочка рассказала, что забеременела от мужчины, после чего он повел ее в клинику, где ей сделали аборт.

Ранее сообщалось, что Pornhub удалил видеозаписи, снятые в женской раздевалке колледжа в американском штате Южная Каролина. Было стерто пять роликов, полиция проводит расследование и ищет организатора съемки.

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