Pornhub зачистили от видео с тайно снятыми студентками

Популярный порносайт Pornhub удалил видеозаписи, снятые в женской раздевалке колледжа в американском штате Южная Каролина. Как сообщает TMZ, полиция проводит расследование и ищет организатора съемки.

Скрытая камера была установлена в конце 2012 года в колледже Лаймстон. Съемка велась на протяжении нескольких месяцев. Так как камеры находились в женской раздевалке для спортивных клубов из других заведений, в ролики попали девушки из по крайней мере пяти разных колледжей.

Героини записей переодевались и принимали душ. По данным полиции, ни одна из них не знала о факте съемки. Ролики были опубликованы только в 2019 году на Pornhub. После этого студентки узнали о произошедшем и обратились к руководству колледжа.

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Сайт удалил пять видео из раздевалки. Представитель Pornhub подчеркнул, что компания поддерживает законодательство страны, а откровенному контенту с участниками, не выражавшими согласия на съемку, не место на ресурсе. Правоохранительные органы установили личность человека, связанного с появлением роликов в общем доступе. Уточняется, что он не учился в заведении, но имел к нему отношение.

Ранее Pornhub уже стирал и другие ролики, но в связи с судебным иском. Тогда портал удалил канал студии Girls Do Porn. Поводом стало то, что десятки девушек обвинили Girls Do Porn в обмане при съемках и обратились в суд. Студия состояла в партнерских отношениях с Pornhub и имела официальный канал.

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