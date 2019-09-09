Россияне сняли свою версию «самого грязного видео» Pornhub

Рязанские экоактивисты завоевали одобрение пользователей сети после того, как провели свадебную фотосессию на мусорном полигоне. Об этом пишет «7x7».

Исполнившие роли жениха и невесты Олег Кабанов и Виктория Меньшикова надели противогазы и позировали на кучах мусора на местном полигоне химических отходов. Проект реализовывал фотограф Алексей Руденко. Инициатором съемки стала рязанская журналистка Ирина Печорина.

Материалы по теме Одноразовая планета Ядовитый мусор и пластик отравляют Землю. Почему это уже не остановить?

По словам Печориной, идея провести подобную фотосессию появилась у нее месяц назад, но только в начале сентября получилось собрать всех участников вместе. «Я не состою в какой-то экологической организации, но наша семья хорошо понимает, что и городу, да и планете в целом угрожает экологическая катастрофа», — пояснила она.

Кабанов добавил, что целью «свадьбы» на полигоне было показать, что скоро людям придется жениться именно в таких условиях, поскольку весь город рискует превратиться в свалку. Пользователи сети одобрили инициативу Печориной. «Молодцы! Может хоть так задумаются люди!» — написал один из комментаторов.

Полигон химических отходов на окраине Рязани появился более 10 лет назад. Несмотря на то что в 2011 году свалку закрыли по решению суда, она продолжила работать. Вечером 12 августа 2019 года на полигоне начался пожар. По словам Кабанова, свалка перестала «дымить и вонять» только в начале сентября.

Ранее, в августе, Pornhub снял «самое грязное в мире видео», в котором пара занялась сексом на одном из наиболее замусоренных пляжей планеты. С каждого просмотра этого видео сайт будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



