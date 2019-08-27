Pornhub снял «самое грязное в мире видео»

Сайт Pornhub снял порновидео на одном из самых грязных пляжей планеты, чтобы привлечь внимание к проблемам экологии. Об этом пишет Forbes.

В ролике, снятом в рамках кампании The Dirtiest Porn Ever («Самое грязное порно в мире») пара порноактеров-любителей Leolulu занимается сексом на пляже среди мусора. Сначала их интимных частей тела не видно за пластиковыми отходами, однако затем сотрудники Pornhub убирают их и открывают взору зрителя полную картину происходящего.

С каждого просмотра этого видео Pornhub будет делать отчисления в некоммерческую организацию Ocean Polymers, которая занимается сбором и переработкой мусора в Мировом океане.

По словам вице-президента сайта Кори Прайс, к такому решению их побудили данные статистики, согласно которой в настоящий момент в океане находится более 12 миллионов тонн пластика.

В апреле Pornhub запустил канал BeeSexual, на котором пользователи могут посмотреть видео с пчелами, опыляющими цветы. Таким образом сайт привлек внимание к проблеме вымирания пчел.

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