Знаменитая порнозвезда оказалась бездомной

Одна из самых успешных порнозвезд Стефани Саддора (Stephanie Saddora), известная под псевдонимом Дженни Ли (Jenni Lee), стала бездомной. Теперь она живет в туннелях в районе Лас-Вегаса, сообщает The Sun.

37-летняя Саддора до сих пор популярна среди пользователей порносайтов. У нее около 45 тысяч поклонников, последний фильм с ее участием опубликовали год назад.

«Я, должно быть, до сих пор в каком-то рейтинге 100 лучших. Я ведь была такой горячей», — с усмешкой отметила актриса. Она не жалуется на текущие условия жизни, так как у нее есть все необходимое. Ли подчеркнула, что могла бы покинуть туннели, но не видит в этом смысла. Также она заметила, что несмотря на более тяжелые условия жизни, чем в обычном доме, здесь, под землей, она чувствует себя более спокойно. Кроме того, у нее появились настоящие друзья.

Саддора родилась 11 февраля 1982 года в городе Кларксвилл американского штата Теннесси. В настоящее время она занимает 113 место в рейтинге Pornhub под псевдонимом Дженни Ли. Она стала моделью в 19 лет, снималась в рекламе для телевидения. Позже работала стриптизершей, затем стала сниматься в порнофильмах.

Ранее Стефани Виксен (Stephanie Vixen) поделилась тем, как ей удалось зарабатывать на Pornhub около 12 тысяч долларов (782 тысячи рублей) в месяц.

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