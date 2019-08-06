Порнозвезда наняла киллера ради сохранения родительских прав

Звезда фильмов для взрослых на Pornhub Линн Плезант (Lynn Pleasant) попыталась нанять киллера для убийства отца своего ребенка, чтобы не лишаться родительских прав. Об этом сообщает The Sun.

31-летней женщине грозит до 10 лет тюрьмы по пяти пунктам обвинения, она признала себя виновной. Ее арестовали в аэропорту в штате Вашингтон по возвращении из отпуска на Гавайях в декабре прошлого года и оштрафовали на 250 тысяч долларов.

Осенью 2018-го Плезант, по словам прокурора, несколько раз звонила предполагаемому киллеру, роль которого исполнил офицер полиции. Она также отправила открытку с 2,5 тысячи долларов из Айдахо в Монтану и после «выполнения заказа» должна была передать такую же сумму. В открытке женщина написала, что тело отца ее ребенка должно быть найдено, и ее не беспокоит, если кто-то еще пострадает.

Сообщается, что тюремный срок Плезант могут уменьшить в связи с тем, что она ранее не была судима.

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