Российские чиновники снова убрали мусор фотошопом

В Ростовской области чиновники убрали свалки на фотографиях с помощью фоторедактора. Об этом сообщает портал «Юга.ru» со ссылкой на проект. Общероссийского народного фронта «Генеральная уборка».

Общественники выявили, что сотрудники администрации Неклиновского района использовали ретушь в фотографиях, с помощью которых отчитывались о проделанной работе на трех свалках. Лично посетив объекты, активисты обнаружили мусор на месте.

В отношении сотрудника администрации областное министерство природных ресурсов и экологии составило протокол по статье «Сокрытие или искажение экологической информации».

В ноябре 2018 года сообщалось об увольнении сотрудника администрации Саратовского района Саратовской области. Госслужащий отчитался о ликвидации свалки, подделав фотографии, мусор на которых был убран с помощью фотошопа.

В том же месяце власти Междуреченска (Кемеровская область) поручили установить во дворе жилого дома детскую площадку, которую разобрали и увезли после того, как сфотографировали проделанную работу.

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