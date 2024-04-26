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09:01, 26 апреля 2024Путешествия

Мужчина с топором напал на туристку посреди улицы и ранил ее в голову

Mexico News Daily: мужчина с топором напал на канадскую туристку в Мексике

Фото: Unsplash

Канадская туристка попала в больницу после того, как мужчина с топором напал на нее посреди улицы в Мериде, Мексика. Об этом сообщил портал Mexico News Daily.

25-летняя девушка гуляла вместе с друзьями в историческом центре города 23 апреля. Внезапно проходивший мимо мужчина выхватил топор у рабочих, которые проводили реконструкцию главной площади, и без видимой причины напал на путешественницу.

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Злоумышленник ранил иностранку в голову, у нее началось сильное кровотечение. На место происшествия прибыли полиция и скорая помощь. Пострадавшую госпитализировали, а мужчину задержали. Предположительно, у нападавшего было психическое расстройство — он говорил бессвязно и заявил, что в Мериду его доставило ЦРУ.

Ранее в Ирландии 80-летнюю туристку ограбили во время жестокого нападения. Преступник повалил ее на землю, сломав ей руку, выхватил сумочку и скрылся.

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      Мария Борисова
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