Самая популярная в мире порноактриса пожалела о выборе профессии

Бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades), признанная порносайтом PornHub самой популярной в мире, пожалела о том, что выбрала такую профессию. Об этом ее бывший возлюбленный блогер Майк Майлак (Mike Majlak) рассказал в видео под названием «Мы расстались». Ролик опубликован на YouTube.

Роудс начала сниматься в порно в 2016 году, а в конце 2017-го решила завершить карьеру. Несмотря на это, по словам Майлака, в 2020 году она решила подписать контракт с канадской компанией Brazzers, занимающейся производством фильмов для взрослых.

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Когда Роудс была готова вернуться в порно, Майлак спросил, действительно ли эта работа делает ее счастливой и действительно ли она хочет заниматься этим. «Она честно сказала, что не хочет, что из-за работы ей часто было грустно. Она жалеет о всех фильмах, в которых снялась. Она мечтает, чтобы этой части ее жизни не было», — поделился блогер.

Ранее в ноябре сообщалось, что Роудс стала самой популярной порноактрисой по версии PornHub. В пятерку лидеров также вошла россиянка. Уроженка Омска, снимающаяся под псевдонимом Ева Элфи, заняла четвертое место.