Россиянка попала в пятерку самых популярных порноактрис

Россиянка Ева Элфи (Eva Elfie) попала в список пяти самых популярных порноактрис по версии Pornhub. Девушка заняла в нем четвертое место. Рейтинг опубликован на порносайте.

На первом месте оказалась бывшая порноактриса Лана Роудс (Lana Rhoades). В общей сложности ее видео посмотрели миллиард раз. Второе место заняла Райли Рид (Riley Reid) с 1,4 миллиарда показов, а третье — Абелла Денджер (Abella Danger), ее ролики также посмотрели миллиард раз.

Элфи родилась в Омске. Затем девушка переехала в Москву: она хотела стать журналисткой, но в итоге оказалась в порноиндустрии. Элфи снималась в роликах для взрослых вместе со своим возлюбленным, позже они поженились в Лас-Вегасе, США.

Ранее Райли Рид, занявшая в рейтинге второе место, рассказала об изнанке своей профессии. Рид призналась, что часто чувствует себя грустно и одиноко. По словам порноактрисы, ее карьера негативно повлияла на ее отношения и с мужчинами, и с семьей. Рид заключила, что не советует людям сниматься в порно, поскольку это занятие усложняет жизнь.