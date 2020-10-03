Режиссер порно решил отсудить у актрисы миллионы долларов

Режиссер порно Крейвен Мурхед (Craven Moorhead) решил отсудить к актрисы фильмов для взрослых Арьи Ли (Aria Lee), обвинившей его летом 2020 года в сексуальном насилии, десять миллионов долларов. Как сообщает Page Six, мужчина намерен доказать, что ее заявления были ложью.

По словам Ли, Мурхед изнасиловал ее дважды. При этом она утверждает, что мужчина обещал помочь ей получить роль, если они займутся сексом. «Когда я только начинала работать на Крейвена, когда я начинала карьеру в порно в 2018 году, я думала, что мы друзья. Мне было всего девятнадцать… Я приняла неправильное решение», — объяснила порноактриса.

Мурхед отрицает эти обвинения. Он заявляет, что слова актрисы — это злонамеренная ложь и клевета. В иске порнорежиссера отмечается, что он серьезно относится к расследованию сексуальных преступлений, однако высказывания Ли считает «нелепой фальсификацией».

В иске Мурхеда также говорится о том, что «злонамеренные и клеветнические» обвинения Ли нанесли урон его репутации, лишили его работы режиссером и стали причиной его публичного унижения. Мужчина намерен отсудить у порноактрисы десять миллионов долларов.

В июне полиция задержала 46-летнего порноактера и режиссера фильмов для взрослых Начо Видаля (Nacho Vidal). Он обвиняется в непредумышленном убийстве фотографа Хосе Луиса Абада. По данным следствия, Видаль во время проведения «шаманского ритуала» предложил Абаду употребить наркотическое вещество, содержавшее яд с кожи жабы, и случайно отравил его. Фотограф скончался через несколько секунд после приема вещества.