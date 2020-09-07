«Лысый из Brazzers» поздравил трудящихся двусмысленным роликом

Один из крупнейших порносайтов мира Pornhub опубликовал видеозапись в честь Дня труда в США. Двусмысленный ролик, опубликованный в соцсети Twitter, поздравлял работников разных профессий, а главным актером выступил Джонни Синс, известный как «лысый из Brazzers».

«В этом году в День труда Pornhub хочет поздравить всех людей, благодаря которым Америка стойко движется вперед и развивается каждый день. Ведь от их нелегкого труда зависит судьба рабочих мест всех нас», — сообщает диктор в начале поздравления на фоне сельскохозяйственных объектов.

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Синс сыграл роль врача, учителя, доставщика пиццы, поиронизировав над тем, что в фильмах для взрослых порноактеры предстают в образах представителей различных профессий. «Спасибо садовникам за то, что всегда подрезают эти кусты. Скажем спасибо учителям за помощь на устных экзаменах. Поблагодарим сантехников — за ежедневную проверку чистоты труб», — сообщил диктор. В обращении также поблагодарили массажистов — за золотые руки, а доставщиков еды — за скорую и горячую доставку. В финале «спасибо» сказали врачам — за «тщательные осмотры».

Ранее Pornhub поддержал жителей Белоруссии, недовольных итогами выборов президента. На своей странице во «ВКонтакте» представители порносайта обратились к белорусским силовикам и призвали их «использовать руки для другого».