Звезда PornHub рассказал о начале карьеры и поддержке матери

Звезда PornHub Райан Кример (Ryan Creamer), известный своими юмористическими роликами, в которых он показывает примеры уважительного отношения к партнеру и не занимается сексом, а также обыгрывает различные стереотипы и клише, рассказал изданию Mashable о начале своей карьеры на порносайте и о поддержке матери.

Кример отметил, что давно увлекался комедией и занимался импровизацией. Однажды он, листая ленту PornHub, обнаружил, что на сайте очень легко пройти верификацию, и решил воспользоваться этой возможностью. «Я задумал снимать полную противоположность тому, что публикуют на этом сайте», — признался мужчина. Он отметил, что не имел никакого расчета и не думал, что станет популярным.

Родители Кримера узнали о его роликах для PornHub спустя несколько месяцев. По словам комика, они не были в восторге от его идеи, однако отнеслись к нему с пониманием. Мужчина добавил, что его мать пришла вместе с ним на премию PornHub Awards. «Это очень мило. Так она показала, что поддерживает то, что я делаю», — поделился Кример.

Первое видео под названием «Я укрываю тебя после того, как ты кончила» Кример опубликовал в 2018 году. Получив множество положительных отзывов, он продолжил снимать подобные ролики. За два года он опубликовал 80 видео, которые набирали миллионы просмотров.

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