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Детей решили научить сексу с помощью видео с порноактерами

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Правительство Новой Зеландии запустило социальный проект Keep It Real Online, который помогает родителям воспитывать детей в цифровую эпоху. Один из разделов сайта посвящен тому, как правильно разговаривать с ребенком о порнографии.

По мнению властей, детям сейчас очень легко столкнуться с эротическим контентом в сети. Кроме того, указано, что интересоваться сексом для ребенка абсолютно нормально. Поэтому родителям предлагают выбрать правильный момент и все же поговорить об этом с сыном или дочерью.

Пользователи Reddit обратили внимание на ролик, выпущенный в помощь родителям. Героями видео стали две обнаженные порнозвезды — мужчина и женщина. По сюжету, они пришли в дом одной из жительниц страны и сообщили, что ее сын только что посмотрел порно, а это значит, что ей стоит поговорить с ребенком и научить его строить отношения в реальности. Затем в дверях появляется удивленный мальчик, и мать решает обсудить с ним это.

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