Церковь разозлило включившееся посреди изучения Библии «отвратительное порно»

Лютеранская церковь Сан-Франциско (США) решила подать в суд на компанию Zoom. Как сообщает Bloomberg, их разозлило то, что во время онлайн-урока по изучению Библии в их видеоконфецеренции показали «отвратительное порно».

Представители церкви уже отправили жалобу в суд. В ней говорится, что в порновидео, которое злоумышленники включили во время онлайн-занятия, участвовали дети и младенцы. Они подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны взрослых.

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Когда порно появилось на экране, занятие, участники которого были в основном пожилыми людьми, немедленно прекратили. Представитель церкви обратился в Zoom за помощью, однако не получил от компании никаких комментариев по поводу его жалобы.

В последние несколько месяцев пользователи Zoom неоднократно жаловались на внезапно появляющееся в конференциях порно. Ранее в мае хакеры показали детское порно 60 участникам фитнес-занятия, проходившего в Zoom. Инцидент произошел в британском городе Плимут. По мнению полиции, злоумышленники смогли получить доступ к конференции, так как информация о тренировке была опубликована на открытых форумах.

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