Хакеры показали детское порно десяткам детей в Zoom

Хакеры показали детское порно 60 участникам фитнес-занятия, проходившего в сервисе для видеоконференций Zoom. Инцидент произошел в британском городе Плимут, пишет The Guardian.

Информация о тренировке, участие в которой принимали дети, появилась на открытых форумах. Именно это, по мнению полиции, позволило злоумышленникам получить доступ к конференции. В настоящий момент правоохранительные органы пытаются выяснить, кто стоит за этим поступком. Кроме того, социальные работники стараются выйти на связь со всеми, кто увидел записи во время занятия.

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Zoom стал популярным в период глобального карантина, введенного из-за коронавируса. В частности, его начали использовать для проведения удаленных занятий со школьникам. В апреле сообщалось об инциденте, который произошел в саратовской средней школе №95: во время урока в приложении девятиклассникам включили порно. После этого местных учителей попросили отказаться от занятий по Zoom.

Платформу многие специалисты называют небезопасной. В частности, после новостей о наличии в сервисе уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в сеть, от использования приложения Zoom отказались в корпорации Google. При этом работники компании смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версией сервиса.

В мае стало известно, что русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете. Они разместили такие данные, как электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также ПИН-коды для управления видеоконференциями.

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