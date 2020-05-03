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Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов Zoom

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Фото: Pixabay

Русскоязычные хакеры продали полмиллиона аккаунтов сервиса видеоконференций Zoom в даркнете, пишет газета The Sunday Times.

Эксперты по кибербезопасности компании Cyble купили аккаунты по одному пенсу (90 копеек). Продавцом оказался русскоговорящий пользователь Telegram. Как пишет издание, некоторые учетные записи принадлежали клиентам Cyble, поэтому компания смогла установить их подлинность.

Хакеры разместили такие данные, как электронные адреса, логины и пароли, ссылки на чаты, а также пин-коды для управления видеоконференциями.

В связи с пандемией коронавируса и массового перехода компаний и школ на дистанционный формат число пользователей Zoom выросло. Так, согласно данным газеты, в декабре прошлого года в день сервисом пользовались около 10 миллионов человек, а в марте — уже 200 миллионов человек.

9 апреля корпорация Google запретила своим сотрудниками пользоваться приложением Zoom после новостей о наличии в сервисе уязвимостей, из-за которых приватные разговоры могут оказаться в распоряжении мошенников или попасть в сеть. Однако работники корпорации смогут продолжить пользоваться мобильной и браузерной версией сервиса.

4 апреля на видеохостингах YouTube и Vimeo появились записи тысяч разговоров, проведенных в Zoom. В сеть попали беседы как личные, так и корпоративные, причем рабочие конференции, в частности, включали в себя финансовую отчетность бизнесов.

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