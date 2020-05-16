Pornhub назвал своих зрителей «самыми классными» и напоролся на обвинения

В официальном сообществе Pornhub в Twitter появилась запись, в которой порногигант назвал своих зрителей «самыми классными». В комментариях пользователи обвинили сайт в публикации аморальных видео.

Pornhub выложил картинку с надписью «У Pornhub лучшее сообщество в интернете. Попробуй изменить мое мнение». В комментария многие пользователи согласились с этим высказыванием, отметив, что именно на сайте, к примеру, часто получают важные практические советы.

Вместе с тем, портал напоролся на критику. Юзеры напомнили, что именно на Pornhub регулярно появляются ролики с детским порно. «О да, коммьюнити для похитителей детей и торговцев людьми, которые смотрят видео, снятые такими же хищниками. А вы показываете им рекламу и зарабатываете деньги», — сокрушилась @caffeinewart. «Pornhub с гордостью публикует видео с насилием, на удаление которых уходят недели. А опубликовавшие уже получают выгоду. Заткнись к черту», — также заявила @Shibaeinuu.

Материалы по теме «Жизнь сейчас довольно паршивая» Коронавирус заставил людей по всему миру смотреть порно. Но почему секс-индустрия рушится?

24 марта Pornhub сообщил, что зафиксировал феноменальный рост аудитории в России. В компании отметили, что связывают это с введением мер самоизоляции из-за распространения коронавируса. Но в случае с Россией Pornhub также предположил, что на изменения в просмотрах повлияло объявление о введении временного бесплатного премиум-доступа, за который обычно требуют регулярную плату.

Pornhub неоднократно обвиняли в том, что на платформе появляются неприемлемые видео. Так, на сайте были опубликованы записи секса учительницы и ее юной родственницы. Кроме того, выкладывались видео от студии Girls Do Porn, которая обманом снимала девушек в порно.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!