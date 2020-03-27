Pornhub зафиксировал феноменальный рост просмотра порно у россиян

Pornhub зафиксировал, что 24 марта гораздо больше жителей России смотрели порно на ресурсе, чем обычно. Как сообщается в релизе порносайта, за один день произошел феноменальный рост аудитории.

Согласно опубликованному графику, с конца февраля рост внимания россиян к порно практически не менялся на протяжении всего периода. До этой недели самое мощное увеличение аудитории регистрировалось в воскресенье, 15 марта (рост на 6,6 процента). Однако 24 марта ситуация кардинально изменилась — был зафиксирован рост сразу на 57,1 процента.

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В компании отметили, что связывают это с введением мер самоизоляции из-за распространения коронавируса. Но в случае с Россией Pornhub также полагает, что на изменения в просмотрах повлияло объявление о введении временного бесплатного премиум-доступа, за который обычно требуют регулярную плату. Рост похож на ситуацию с Италией 12 марта — тогда аудитория также выросла на более чем половину (57 процента). В тот день Pornhub ввел бесплатный премиум-доступ только для итальянцев из-за особо тяжелого положения в стране в связи с коронавирусом.

В том заявлении порносайт подчеркнул, что бесплатный премиум-доступ можно активировать всем желающим до 23 апреля. Так сотрудники Pornhub хотели призвать людей оставаться дома и минимально контактировать с остальными. Подписка Pornhub Premium дает доступ к порно в Full HD (1080p), а просмотр видеороликов не прерывается рекламой.

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