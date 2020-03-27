Pornhub зафиксировал феноменальный рост просмотра порно у россиян

Pornhub зафиксировал, что 24 марта гораздо больше жителей России смотрели порно на ресурсе, чем обычно. Как сообщается в релизе порносайта, за один день произошел феноменальный рост аудитории.
Согласно опубликованному графику, с конца февраля рост внимания россиян к порно практически не менялся на протяжении всего периода. До этой недели самое мощное увеличение аудитории регистрировалось в воскресенье, 15 марта (рост на 6,6 процента). Однако 24 марта ситуация кардинально изменилась — был зафиксирован рост сразу на 57,1 процента.
В компании отметили, что связывают это с введением мер самоизоляции из-за распространения коронавируса. Но в случае с Россией Pornhub также полагает, что на изменения в просмотрах повлияло объявление о введении временного бесплатного премиум-доступа, за который обычно требуют регулярную плату. Рост похож на ситуацию с Италией 12 марта — тогда аудитория также выросла на более чем половину (57 процента). В тот день Pornhub ввел бесплатный премиум-доступ только для итальянцев из-за особо тяжелого положения в стране в связи с коронавирусом.
В том заявлении порносайт подчеркнул, что бесплатный премиум-доступ можно активировать всем желающим до 23 апреля. Так сотрудники Pornhub хотели призвать людей оставаться дома и минимально контактировать с остальными. Подписка Pornhub Premium дает доступ к порно в Full HD (1080p), а просмотр видеороликов не прерывается рекламой.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения