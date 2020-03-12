Pornhub обеспечил отправленных на карантин бесплатным порно

Порносайт Pornhub ввел специальные привилегии для пользователей из Италии, которые находятся на карантине из-за коронавируса. Для них обеспечили бесплатный доступ к премиум-контенту. Об этом сообщает Daily Mail.

В Pornhub подчеркнули, что акция продлится минимум до 3 апреля, даты окончания введенного властями запрета на въезд в страну и выезд из нее. В целом представители компании намерены предоставить итальянцам бесплатный доступ к порнографическим премиум-роликам на весь срок карантина.

В Pornhub подчеркнули, что предоставили бесплатный доступ, чтобы «помочь итальянцам, которым предстоит провести эти недели дома». «Вперед, Италия, мы любим тебя!» — говорится в обращении компании. Представители Pornhub также добавили, что планируют направить часть мартовской выручки на помощь Италии.

По итогам 2019 года Италия вошла в десятку стран, где больше всего смотрят порно. Европейская страна заняла седьмое место, уступив в том числе Франции и Германии. Тогда Pornhub определил предпочтения пользователей из разных стран, в том числе россиян.

По предварительным данным, Италия находится на втором месте по числу заразившихся — 12 462 человека. Из них 827 человек умерли, более тысячи — излечились. В стране приостановлена почти вся торговая деятельность. Остались открытыми лишь магазины с предметами первой необходимости и аптеки, а также доставка на дом.

По последним данным, в мире зафиксировано более 127 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией. В первой восьмерке по числу заболевших находятся четыре европейских страны: Италия, Франция, Испания и Германия.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!