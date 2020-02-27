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Сотни тысяч человек потребовали закрыть Pornhub

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В сети появилась петиция, авторы которой потребовали закрыть Pornhub. Сотни тысяч подписавшихся считают порносайт рассадником роликов с жертвами похищений и изнасилований.

Петиция опубликована на сайте Change.org. В настоящее время ее подписали более 300 тысяч человек. Автором обращения выступила организация за права женщин Exodus Cry. Ее представители уверены, что на сайте в том числе находятся сотни видео с несовершеннолетними.

«У Pornhub нет надежной системы проверки того, что в опубликованных видео нет молодых жертв изнасилований, на съемках которых зарабатывают руководители ресурса», — говорится в тексте петиции. В Exodus Cry добавили, что у них «есть доказательства» и что это «лишь верхушка айсберга». «Пришло время закрыть эксплуатирующий людей сайт Pornhub и привлечь его владельцев к ответственности», — заключили авторы.

В Pornhub заявили, что ведут борьбу с нелегальным и незаконным контентом на своих страницах. В комментарии, опубликованном The Daily Dot, компания подчеркнула, что продолжит работать совместно с правоохранительными органами и защищающими детей некоммерческими организациями для устранения любого незаконного контента в сети.

В петиции в том числе упомянули историю от октября 2019 года про то, как мать обнаружила пропавшую дочь на Pornhub. Жительница американского штата Флорида искала ее около года. 30-летнего мужчину из роликов опознали как человека, с которым девочку видел продавец магазина. Позже его задержали, а девочку нашли.

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