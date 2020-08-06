Саша Грей рассказала о несравнимых с порно мерзостях в Голливуде

Стримерша и писательница Саша Грей, ранее снимавшаяся в фильмах для взрослых, рассказала, что за время работы в Голливуде встречала мерзкое отношение к людям, которое несравнимо с тем, что происходит в порноиндустрии. Своими откровениями она поделилась в интервью The Daily Beast.

На вопрос о том, где она чаще сталкивалась с абьюзом, бывшая порноактриса ответила, что в Голливуде. «Голливуд. Не буду врать. У меня были куда худшие моменты в плане сексуальных домогательств там, чем когда-либо в индустрии фильмов для взрослых», — отметила она.

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По словам Грей, работая в порно, она тоже сталкивалась с неприятными ситуациями, но они не сравнятся с масштабами в киноиндустрии. «Не смогу вспомнить, как часто люди, даже на встречах, пытались достать до моих трусов или наседали на меня в совершенно неподходящий момент», — добавила она.

Бывшая порнозвезда рассказала, что чаще всего с домогательствами сталкивалась при общении с продюсерами и агентами, которые помогают актерам в поисках работы. Грей за время работы в Голливуде успела сняться в фильме Стивена Содерберга «Девушка по вызову» (The Girlfriend Experience) и сериале канала HBO «Красавцы» (Entourage).

Грей официально объявила о завершении порнокарьеры в апреле 2011 года. К тому моменту она уже успела поработать в качестве драматической актрисы. Помимо съемок в кино, Грей выступает в составе индастриал-группы aTelecine и ведет стримы игр на Twitch.

В копилке Грей множество наград порноиндустрии. Она завоевала несколько премий AVN Award, в том числе в категориях «Лучшая секс-сцена с тремя актерами», «Лучшая сцена орального секса» и «Исполнительница года».