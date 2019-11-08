Следователи взялись за Иисуса-Лунтика и Сашу Грей в образе Мадонны

Сотрудники Следственного комитета проводят проверку белгородского блогера Никиты Горчакова. Об этом сообщает издание «Подъем» со ссылкой на старшего помощника руководителя ведомства по Белгородской области Елену Козыреву.

По словам Козыревой, проверка ведется «на предмет оскорбления чувств верующих». «В рамках этой проверки он опрошен», — заявила она. Чиновница также подчеркнула, что ранее СК поручил это дело МВД.

Ранее Горчаков заявил, что около года назад, в сентябре 2018-го, его вызвали в местное МВД. Поводом для этого стали его публикации в социальной сети «ВКонтакте». Правоохранителей заинтересовали посты с мемами, где порноактриса Саша Грей была изображена в образе Мадонны, а с Иисус Христос сравнивался с мультипликационным персонажем Лунтиком.

Ранее сотрудник компании Roman Stone Works Коди Хидальго (Cody Hidalgo) заявил, что его уволили после публикации мема в соцсети. Начальник счел его пост оскорбительным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!