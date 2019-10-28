Сотрудник потерял работу из-за мема и нашел поддержку в сети

Пользователь Facebook Коди Хидальго (Cody Hidalgo) рассказал, что его уволили из компании Roman Stone Works после того, как он опубликовал в соцсети мем, посвященный работе. Его публикация стала вирусной в Twitter, набрав больше 46 тысяч лайков.

По словам Хидальго, конфликт с начальником возник из-за мема, который он опубликовал в Facebook. На картинке был изображен персонаж телешоу «Улица Сезам» Элмо, сидящий на горшке. «Босс зарабатывает доллар, я — десять центов, поэтому я испражняюсь в рабочее время», — гласила подпись.

Начальник заметил публикацию и выразил свое возмущение мемом, написав сотруднику СМС. Он осудил Хидальго за «инфантильное» поведение и уволил его. «Может быть, найдется компания, которая будет мириться с твоими играми, я нет», — написал он.

Пост Хидальго в Facebook набрал четыре тысячи лайков и семь тысяч репостов. После того как история работника стала вирусной в Twitter, пользователи стали писать негативные отзывы о компании в Google.

Действия юзеров привели к тому, что в поисковике род деятельности фирмы определялся как «общественный туалет». «У Энди нет чувства юмора и недостаточно образования. Лучше вам найти другую компанию», — говорилось в одном из отзывов о начальнике Хидальго.

Ранее австралийский миллиардер Клайв Палмер, которого часто называют местным Дональдом Трампом, пригрозил иском YouTube-блогеру Friendly Jordies за клевету. Бизнесмену не понравилось, что блогер использовал такие выражения, как «жирный МакДурень» («Fatty McFuckhead») и «тупой Шалтай-Болтай» («dense Humpty Dumpty»).

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