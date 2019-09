Трясущийся манекен стал мемом на все случаи жизни

В сети стало мемом видео с манекеном в магазине, который трясется под композицию Not Okay (Alone Mix) исполнительницы Софи (Sophie). Об этом пишет Time.

Первым ролик опубликовал юзер Muriolirum. Оригинальное видео набрало два миллиона просмотров и стало основой для мемов. Многие юзеры увидели в трясущемся манекене себя, когда пытаются сдержать гнев, и начали вспоминать ситуации, в которых они испытывают подобное чувство.

Когда длинная встреча закончена, и кто-то говорит: «У меня есть еще один вопрос».

Вот так я злюсь при малейшем неудобстве

Некоторые также отмечали, что мем хорошо описывает некоторые физические состояния.

Я: «У меня будет хороший, спокойный день без тревожности». Тоже я спустя четыре чашки кофе:

Похмелье, когда тебе 18 лет: «Я немного голоден, пойду посплю». Похмелье пять лет спустя:

