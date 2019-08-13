Маленькая девочка станцевала «грязные танцы» и прослыла легендарной

Пользовательница Instagram Стефани Хэм (Stephanie Ham) опубликовала ролик, в котором ее маленькая дочь, танцуя с отцом, внезапно пытается исполнить тверк. Видео быстро распространилось по сети и стало вирусным.

Отец девочки пытался вовлечь ее в танец, и та первое время повторяет за ним ритмичные движения руками и ногами. Позднее ребенок перестает слушать отца, самостоятельно наклоняется и дергает бедрами в попытке станцевать тверк. Заметив это, отец приходит в ужас и отворачивается. «Мы в беде. Лицо Си Джея говорит само за себя», — подписала видео автор поста.

За сутки ролик собрал 60 тысяч просмотров. Комментаторы умилялись и называли девочку самым непосредственным ребенком. Многие обратили внимание на то, что видео имеет потенциал стать известным интернет-мемом, окрестив его «легендарным».

Некоторые бросились утешать родителей, заметив, что поведение девочки вызывает только смех. Они посочувствовали расстроенному родителю, который был крайне разочарован поведением дочери.

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