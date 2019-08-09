Странная реклама с брошенной беременной женщиной ввергла зрителей в уныние

@messytweet / Twitter

Реклама игры для смартфонов Lilly's Garden неприятно удивила зрителей. Ролик опубликовала пользовательница Twitter с ником Messy.

Сначала героиня видео узнает, что беременна. В радостных чувствах она подбегает к читающему газету мужчине, который, скорее всего, является ее мужем. Как только она объявляет ему новость, он давится кофе и уезжает на мотоцикле. После этого ролик изображает девушку, плачущую в одиночестве на крыльце.

Многие пользователи поразились существованию такой рекламы и не поняли, каким образом у потенциальных игроков может появиться интерес к такому сюжету. «У меня от этого депрессия началась!» — пожаловался один из зрителей. «Кто бы ни сделал эту рекламу, он не очень хорош в своем деле», — заключил другой.

Некоторые юзеры обратили внимание на то, что в другой рекламе этой же самой игры людям предлагается обустроить могилу. «Что это вообще такое и зачем это существует?» — возмущался Henry David Thorragnarok.

В Facebook Lilly's Garden описывается как игра, в которой нужно помочь Лили восстановить сад и узнать больше о своих корнях, разгадывая различные головоломки.

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