Летевший на параплане мужчина впал в истерику и рассмешил людей своими криками

@GabbbarSingh / Twitter

Житель Индии Випин Саху (Vipin Sahu) стал мемом из-за видео с его участием, где он летит на параплане. Об этом пишет Mashable.

По словам Саху, с помощью полета на параплане он хотел преодолеть сильный страх высоты. Когда мужчина с инструктором поднялись в воздух, Саху сильно закричал, потом схватился за грудь, затем за живот и закрыл глаза.

Позднее он объяснил, что из-за неправильной посадки чувствовал, что будто бы выскальзывает из ремней. Также он не смог выпрямить ноги, несмотря на многочисленные просьбы инструктора это сделать. Многих юзеров позабавил ролик с полетом Саху, а некоторые превратили его в мем.

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Ряд пользователей выразили опасения, что смеяться над человеком, которому было плохо, неприлично. Однако Саху уверил бравших у него интервью журналистов, что рад обрушившейся на него славе. Он также заверил, что планирует еще раз совершить полет с парапланом в ближайшем будущем.

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