Порнозвезду арестовали за съемки в «божественных» одеждах

Звезда порно Тобилоба Йолаошо (Tobiloba Jolaosho) был задержан полицией Нигерии за съемки фильма в неположенном месте. Как пишет «Би-би-си», он записывал кино для взрослых в священной роще Осун-Осогбо.

Утверждается, что фрагменты видео, на которых он находился в роще в белых одеждах адептов богини плодородия Осун, были опубликованы на сайте Йолаошо и в соцсетях.

Когда именно было записано видео и как порнозвезда попал в рощу, пока не известно. В полиции подчеркнули, что за съемки в священном месте Йолаошо обвиняется в нарушении общественного порядка.

В июне полиция задержала 46-летнего порноактера и режиссера фильмов для взрослых Начо Видаля (Nacho Vidal) . Его обвинили в непредумышленном убийстве фотографа Хосе Луиса Абада. Утверждалось, что во время «шаманского ритуала» Видаль предложил ему употребить наркотическое вещество, содержавшее яд с кожи жабы, и случайно отравил его.

Осун-Осогбо — священная роща в Нигерии. Племена йоруба почитают ее как место обитания богини плодородия Осун. В роще находится множество скульптур и святилищ, посвященных местным божествам. Осун-Осогбо является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.