Молодая порнозвезда ушла из индустрии ради новой жизни и умерла

Бывшая американская порнозвезда Зои Паркер (Zoe Parker) внезапно умерла во сне, ей было 24 года. Об этом сообщает Daily Star.

В период с 2014 по 2019 год молодая актриса фильмов для взрослых снялась более чем в 120 сценах, но в прошлом году ушла из порноиндустрии и вернулась в родной Техас, чтобы начать новую жизнь и быть ближе к своей семье. Недавно Зои объявила о помолвке, описав своего жениха как «настоящую любовь всей ее жизни, своего спасителя и свое все». Источники издания отмечают, что накануне смерти девушка выглядела «по-настоящему счастливой».

Жених Зои Джей Кемпбелл объявил о сборе средств на похороны невесты, на данный момент собрано около 325 долларов (порядка 24 тысяч рублей).

Ранее американская порноактриса Сири Дал (Siri Dahl) поделилась своими кошмарами. По словам звезды фильмов для взрослых, она очень боится, что платформа OnlyFans, на которой можно распространять откровенные фотографии и видео по платной подписке, запретит зарабатывать секс-работникам.