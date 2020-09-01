67-летней легенде порно предъявили новые обвинения в изнасилованиях

Порноактеру Рону Джереми, обвиненному в сексуальном насилии над четырьмя женщинами, предъявили новые обвинения. Окружной прокуратуре Лос-Анджелеса стало известно еще о 20 случаях сексуального насилия со стороны легенды порно, пишет The Guardian.

Новые обвинения основаны на рассказах 12 женщин и одной девочки-подростка. Некоторых из них, по их словам, Джереми изнасиловал, а других домогался. Таким образом число жертв порноактера выросло до 17. Их возраст варьируется от 15 до 54 лет, а временной промежуток, за который мужчине предъявляют обвинения, составляет 16 лет.

Отмечается, что 67-летний Джереми не признает свою вину и надеется доказать в суде, что он непричастен к сексуальному насилию.

В июне порноактриса Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками жертв Джереми. Бэнкс стала одной из первых женщин, выступившей против актера: она рассказала о домогательствах с его стороны еще в 2016 году.

24 июня Джереми предъявили обвинения в сексуальном насилии над четырьмя женщинами. Его обвинили в трех эпизодах изнасилования и изнасиловании инородным предметом, а также в одном эпизоде принуждения к оральному сексу и насильственных действиях сексуального характера. Если суд признает Джереми виновным, ему грозит срок от 90 лет до пожизненного заключения в тюрьме.

В конце мая стало известно, что более десяти женщин обвинили Джереми в домогательствах и сексуальном насилии. После обнародования информации о домогательствах ему запретили появляться на престижных мероприятиях порноиндустрии, однако он продолжил сниматься в фильмах.