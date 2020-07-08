Десять порноактрис обвинили коллегу в сексуальном насилии

Десять порноактрис обвинили своего 43-летнего коллегу Райана Мэдисона (Ryan Madison) в сексуальном насилии. Как пишет Daily Mail, к произошедшему была также причастна супруга Мэдисона Келли — она помогала ему заманивать женщин.

Актрисы сообщили, что съемки с Мэдисоном обычно проводила женская команда, что, по их мнению, помогало актеру вызвать доверие у своих будущих жертв. В процессе он требовал от партнерш участвовать в сценах, на которые они не давали согласия.

Порноактриса Кинсли Картер (Kinsley Karter) рассказала, что ей был 21 год, когда она подверглась насилию со стороны Мэдисона. Она также сообщила, что съемки с ним превратились для нее в «фильм ужасов».

Картер отметила, что дом в Калифорнии, где Мэдисон снимает фильмы, сильно удален от других жилых домов. По мнению актрисы, другие девушки из-за этого могут почувствовать себя там в полной изоляции. «Главная причина, по которой я сейчас об этом говорю, заключается в том, что меня никто не предупреждал заранее. Я хочу, чтобы другие девушки знали о нем», — добавила порноактриса.

Ее коллега Аннабель Редд (Annabel Redd) пожаловалась на то, что Мэдисон «нарушил ее границы». Актриса Лекси Лор (Lexi Lore) подчеркнула, что Мэдисон давно известен в индустрии фильмов для взрослых как насильник. Девушка уточнила, что тоже стала его жертвой, когда ей было 19 лет.

Ранее сообщалось, что в домогательствах и сексуальном насилии был обвинен 67-летний порноактер Рон Джереми. Порноактриса Джинджер Бэнкс (Ginger Banks) заявила, что разговаривала с десятками женщин, которые назвали себя его жертвами. После их жалоб офис окружного прокурора Лос-Анджелеса начал расследование. В июне ему было предъявлено обвинение, он был арестован.

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