Ушедшая «на пенсию» порнозвезда вспомнила о роскошной жизни

Бывшая порнозвезда Лиан Янг (Lianne Young), ушедшая «на пенсию» в 27 лет, раскрыла размер своего заработка в индустрии для взрослых и вспомнила о том, как роскошно жила в те годы. Ее слова приводит Daily Star.

Янг рассказала, что начала карьеру в порно в 1999 году, когда ей было 24 года. Популярность ей принесло участие в шоу Sex Survivor в 2001 году. «Это было похоже на "Большого брата" для взрослых. Шоу позволяло мне вести роскошную жизнь и ходить на вечеринки», — вспомнила об этом периоде своей жизни бывшая порноактриса и добавила, что по работе бывала в особняке Playboy в Лос-Анджелесе.

Лиан также рассказала, что работала в индустрии для взрослых около трех лет и к концу карьеры зарабатывала по десять тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей по нынешнему курсу) в неделю. В 27 лет Янг решила, что устала от порно, и стала советником по вопросам сексуального насилия в полиции Великобритании. «Порно никуда не исчезнет. Но мы можем сделать его безопаснее», — заключила бывшая актриса.

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