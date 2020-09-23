Участника реалити-шоу выгнали из-за съемок в гей-порно

Создатели реалити-шоу «Остров любви» (Love Island) объяснили, почему выгнали Ноа Первиса (Noah Purvis) — одного из участников программы. Решение было принято после того, как стало известно о съемках Первиса в гей-порно, пишет Republicworld.

Первис впервые появился в выпуске от 17 сентября, однако затем пропал из эфира. Зрители Love Island попытались узнать причину у него и у создателей шоу. Представители телекомпании ответили, что мужчина предоставил неверные сведения о себе, тем самым нарушив правила соглашения, за что и был удален из шоу.

Оказалось, что ранее Первис снимался в гей-порно под псевдонимом Итaн (Ethan). При заполнении заявки на участие в реалити-шоу он скрыл этот факт. Многие фанаты телешоу посчитали его изгнание несправедливым. «Секс-работа — это работа, не нужно ее так сильно стигматизировать. Он не совершил никакого преступления, не нанес никому вреда, не нанес вреда себе. Почему ему нельзя быть на шоу?» — возмутилась в Twitter одна из зрительниц. Некоторые призвали вернуть Первиса на шоу.

Ранее бывшая участница реалити-шоу «Большой брат Бразилии» Рената Давила рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться после развода с мужем. Вместе с трехлетней дочерью она живет на средства друзей и родственников, в то время как бывший муж не платит алименты вопреки решению суда.