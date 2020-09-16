Соседи развязали «третью мировую» против звезды реалити-шоу из-за мусора

Блогерша и звезда британского реалити-шоу Молли-Мэй Хог (Molly-Mae Hague) рассказала о конфликте с соседями, которые, по ее выражению, развязали против нее «третью мировую войну. В сторис в Instagram она пожаловалась, что проживающие рядом люди ненавидят ее за неправильную сортировку мусора.

21-летняя участница программы «Остров любви» (Love Island) объяснила, что теперь реже выходит на улицу выносить мусор, чтобы не привлекать внимание соседей. На одном из фото она показала множество коробок, которые, по ее словам, накопились за неделю.

«Все дело в сортировке мусора. Соседи крайне серьезно относятся к этому. Все необходимо четко и верно сортировать по отдельным мусорным контейнерам. И если что-то сделано не так, то это в буквальном смысле третья мировая война, я серьезно», — подчеркнула Хог.

Звезда реалити-шоу добавила, что конфликт длится уже в течение трех месяцев. Она рассказала, что жильцы подходили к ней на парковке и кричали на нее, оставляли оскорбительные письма под дверью и отправляли электронные сообщения на почту. «Они похоже были бы рады, если бы нас здесь не было. Я думаю нам стоит научиться лучше сортировать мусор и тогда это пройдет», — заключила блогерша.

В июле о конфликте из-за выноса мусора рассказала ведущая шоу Первого канала «Давай поженимся!» Роза Сябитова. По словам свахи, соседка обвинила ее в замусоривании поселка и вызвала полицию в ее загородный дом. Поводом для конфликта стали несколько ожидавших мусоровоза у участка мешков с мусором.

Уроженка Манчестера, 21-летняя Молли-Мэй Хог получила известность в Великобритании после участия в шоу «Остров любви». К финалу она стала встречаться с другим конкурсантом, Томми Фьюри (Tommy Fury). Они были фаворитами на победу в передаче, однако уступили другой паре.