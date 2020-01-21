Слишком молодой возраст участницы реалити-шоу вызвал вопросы у зрителей

Зрителей британского реалити-шоу Love Island («Остров любви») удивил слишком молодой возраст новой участницы проекта Ребекки Гормли (Rebecca Gormley). Об этом пишет Daily Mail.

Телеканал ITV сообщил, что Гормли 21 год. У многих пользователей сети этот факт вызвал вопросы, так как они посчитали, что девушка выглядит намного старше своих лет. «Я думала, ей под 40», — написала Aniqah. «Ей через многое пришлось пройти в ее года», — в шутку предположил Calito.

Некоторые радовались, что в таком же возрасте выглядят гораздо моложе. «Как так получается, что 21-летние на проекте (да и везде) выглядят на 28, а мне 25, и я выгляжу на 18? Круто, спасибо», — высказала свое мнение Katie Iris.

Сообщается, что Гормли живет в Ньюкасле и работает моделью и сиделкой. Она участвовала в нескольких конкурсах красоты, стала «Мисс Ньюкасл» в 2018 году и заняла шестое место в конкурсе «Мисс Англия».

Ранее другой участник Love Island Томми Фьюри (Tommy Fury) изумил зрителей, когда признался, что родился в 1999 году. Некоторые сразу ощутили себя в разы старше.

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