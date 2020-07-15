В дом ведущей Первого канала пришла полиция

Телесваху и ведущую шоу Первого канала «Давай поженимся!» Розу Сябитову обвинили в замусоривании поселка и вызвали полицию в ее загородный дом. Об этом она сообщила в Instagram.

По словам Сябитовой, полицейские пришли к ней после жалобы соседки. Ведущая объяснила, что сложила несколько мешков с мусором у участка в ожидании мусоровоза. Жильцам поселка это не понравилось, и они вызвали сотрудников МВД.

«Но как же правильно работает наша дорогая полиция. Сигнал получили — сигнал разобрали. Обалдеть!» — удивилась она. В этот момент полицейский составлял протокол. «Терпения вам, дорогие полицейские. Господи, что вы только не решаете», — добавила Сябитова.

Ведущая рассказала, что неизвестная ей соседка «накинулась на нее, грубила и в итоге вызвала полицию». По словам телесвахи, договариваться с «сумасшедшей» женщиной она не стала, а упаковала мешки с мусором в багажник автомобиля до приезда мусорщика.

Роза Сябитова — сваха, телеведущая. С 2008 года соведущая телепередачи «Давай поженимся» на Первом канале. Владеет собственным агентством знакомств. В 2010 году вела телепередачу «Знакомство с родителями». С конца 2016 года ведущая ток-шоу «Про любовь» в паре с журналисткой Софико Шеварднадзе.

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