Россиянкам порекомендовали крутить по три романа сразу

Сваха из программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова порекомендовала россиянкам встречаться одновременно с тремя мужчинами, пока один из них не предложит серьезные отношения. Необходимость крутить по три романа сразу она объяснила в Instagram.

По мнению Сябитовой, если женщина встречается только с одним мужчиной, она рискует потерять время и «не получить от него предложения руки и сердца». «Если встречаетесь с двумя, то вечно будете выбирать, кто из них лучше, а если с тремя, то есть шанс получить хотя бы от одного из них желаемый результат — замужество», — пояснила она.

«Эта теория подтверждает другое важное правило: мужчина не приходит на одинокую женщину, он предпочитает стать первым в очереди к ней», — резюмировала свои рассуждения о вынужденной полигамности Сябитова.

Ранее сваха назвала главную, по ее мнению, ошибку женщины на свидании. Сябитова посоветовала дамам не демонстрировать потребительское отношение к мужчинам и намерение использовать потенциальных партнеров как вариант арендно-инвестиционного проекта.

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