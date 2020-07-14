Ведущая Ксения Собчак использовала видео своего задержания для рекламы онлайн-заказов продуктового магазина. Ролик появился через восемь минут после начала интервью с рэпершей Айзой Анохиной, опубликованном на YouTube. В соцсетях многие осудили Собчак за такой шаг.

В первые секунды в ролике показаны реальные кадры задержания Собчак на Лубянке во время проведения одиночных пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова. Позже зрителям показали дежурную часть, в которой Собчак будто держат в камере за решеткой, которая на самом деле была создана для съемок рекламы.

По сюжету ведущая обращается к полицейским с требованием дать ей попить и поесть. Однако Собчак понимает, что никто не собирается ей помогать, достает смартфон и сообщает, что «сделает все сама». В конце рекламы к ней прямо в здание полиции приходит курьер с заказом. Начало фрагмента с задержанием ведущая сопроводила плашкой «Реклама».

В соцсетях многие негативно отреагировали на рекламу, посчитав ее некорректной. По мнению юзеров, Собчак поступила подло и безнравственно, сняв подобный ролик. Были и те, кто посчитал правильной задумку ведущей: «Всех возмущает контекст, но ведь так честнее — мы же в тюрьме по факту».

7 июля Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Она была в футболке с надписью «Свободу Ивану Сафронову». Позже ее отпустили из полиции под обязательство о явке в полицию для составления протокола о нарушении порядка проведения акции.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Материалы дела против журналиста засекретили.

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