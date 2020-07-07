Телеведущую Ксению Собчак отпустили из полиции под обязательство о явке. Об этом сообщил юрист организации «Правозащита Открытки» Алексей Прянишников, который оказывает журналистке правовую помощь, в беседе с ТАСС.

По словам Прянишникова, телеведущая должна будет прийти в отдел полиции для составления протокола о нарушении порядка проведения акции. Собчак грозит штраф до 20 тысяч рублей.

Ранее 7 июля сообщалось, что Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Это произошло в ходе пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.

По словам журналистки, она записывала подводку к своему YouTube-шоу «Осторожно: Новости!». При этом на Собчак была надета футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову».

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы дела против журналиста засекретили.

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