Собчак задержали на Лубянке

Телеведущую Ксению Собчак задержали у здания ФСБ на Лубянской площади в Москве. Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, это произошло в ходе пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене.

«Какие суки. Я просто пришла в майке и записывала подводку к #ОсторожноНовости», — написала после случившегося Собчак в своем Telegram-канале. Она также опубликовала видео, в котором пыталась узнать у сотрудника полиции, за что ее задержали, но не получила ответ. При этом на Собчак была надета футболка с надписью «Свободу Ивану Сафронову».

Ранее 7 июля сообщалось, что полиция начала задерживать участников пикетов в поддержку Сафронова, в их числе были бывшие коллеги журналиста по «Коммерсанту» Елена Черненко, Кира Дюрягина и Александр Черных, журналистка «Проекта» Ольга Чуракова и бывшая журналистка Анна Зиброва.

Черненко рассказала, что проработала вместе с Сафроновым девять лет и считает, что он не мог передать какие-либо секретные сведения странам НАТО. Журналистка потребовала справедливости по отношению к бывшему коллеге, а также открытости информации.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК России («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили.

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