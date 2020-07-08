Собчак ответила на подозрения в ее работе на разведку Чехии

Телеведущая Ксения Собчак отреагировала на просьбу партии «Коммунисты России» проверить ее на возможные связи с разведкой Чехии. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По ее словам, с Чехией ее связывает только любовь к национальным десертам. «Путешествую я туда крайне редко. Там была за всю жизнь три раза», — ответила она.

Собчак также отметила, что подобными подозрениями «Коммунисты России» решили напомнить о себе.

Ранее телеведущая в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» привела пресс-релиз партии. В нем представители «Коммунистов России» просят ФСБ проверить Собчак на связи с иностранной разведкой. «Обычно наша партия сопереживает задержанным на любых публичных политических акциях за права граждан, но в данном случае действия Собчак и других выглядят очень странно и подозрительно», — отмечалось в пресс-релизе.

7 июня Собчак была задержана у здания ФСБ на Лубянке. Это произошло в ходе пикетов в поддержку бывшего журналиста «Коммерсанта», советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова, подозреваемого в государственной измене. Позднее телеведущую отпустили. «Активность» телеведущей и стало поводом обращения «Коммунистов России». На время проверки Собчак предлагали поместить в СИЗО, поскольку она может скрыться за рубежом.

Сафронов был задержан сотрудниками ФСБ по подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»). Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Материалы его дела засекретили. Он арестован.

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