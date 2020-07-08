Песков ответил на вопрос о доступе Сафронова к гостайне

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности получения журналистами кремлевского пула доступа к сведениям, которые содержат государственную тайну. Об этом сообщает ТАСС в среду, 8 июля.

В частности, Пескова спросили, мог ли советник главы «Роскосмоса» и бывший журналист Иван Сафронов, арестованный накануне по делу о госизмене, получить «чувствительную информацию» во время работы в кремлевском пуле.

«Если он [журналист] завербован спецслужбами НАТО, такое исключать нельзя, конечно», — сказал Песков.

В то же время он подчеркнул, что работа журналистов президентского пула организована так, что нарушение закона о государственной тайне исключено. Также представитель Кремля отрицательно ответил на вопрос, видят ли в Кремле тренд на усиление преследования в РФ представителей СМИ.

Советника гендиректора «Роскосмоса» Ивана Сафронова задержали во вторник, 7 июля. Его подозревают в раскрытии гостайны для одной из спецслужб НАТО. В ФСБ полагают, что бывший журналист был завербован в 2012 году чешскими спецслужбами, а в 2017-м он выполнил их задание.

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