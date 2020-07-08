Чехия отказалась комментировать обвинения против советника главы «Роскосмоса»

Чехия отказалась комментировать обвинения против журналиста, советника главы «Роскосмоса» по информационной политике Ивана Сафронова. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя Министерства иностранных дел Чехии Зузану Штихову.

Она подчеркнула, что у ведомства нет комментариев на этот счет. Так Штихова ответила на вопрос о том, может ли МИД ответить на обвинения Сафронова в работе на чешские спецслужбы.

Ранее сообщалось, что уголовное дело в отношении журналиста связано с работой на спецслужбы Чехии. Лефортовский суд Москвы арестовал его на два месяца — до 6 сентября.

О задержании Сафронова возле собственного дома сотрудниками ФСБ стало известно 7 июля. В спецслужбе сообщили, что подозреваемый собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. В «Роскосмосе» подтвердили, что советник задержан по статье о госизмене, но отметили, что это не касается его текущей работы в госкорпорации.

Иван Сафронов — сын журналиста газеты «Коммерсантъ» также Ивана Сафронова, погибшего при загадочных обстоятельствах в 2007 году. Сафронов-младший с 2010 года работал специальным корреспондентом газеты «Коммерсантъ» по тематике военно-промышленного комплекса. В мае 2020 года был назначен советником главы «Роскосмоса» по информационной политике.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru



