Ведущий-гей рассказал о реакции родителей на его ориентацию

55-летний испанский телеведущий и открытый гей Хесус Васкес (Jesus Vazquez) рассказал, как родители отреагировали на новости о его сексуальной ориентации. Его слова приводит Queerty.

Васкес вспомнил, что решил сообщить отцу и матери сразу две новости: что он бросает карьеру ветеринара ради изучения театрального искусства и что он гомосексуал. Ведущий усадил родителей и сообщил им, что планирует съехаться со своим бойфрендом.

«Мой отец встал и вышел. Я думаю, он просто не знал, как ему реагировать. Мать расплакалась и сказала: "Я знала это"», — описал реакцию родителей Васкес. Ведущий подчеркнул, что в тот момент братья поддержали его намного больше, чем мать и отец.

Он также подчеркнул, что хотел бы застать такое время, когда сексуальная ориентация человека больше не будет предметом обсуждения в новостях. «Пора нормализовать эту тему», — призвал Васкес. Однако ведущий признал, что подобные публичные заявления помогают людям быть собой.

В феврале 57-летний британский телеведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) совершил каминг-аут. Он рассказал о своей гомосексуальности и о том, как тяжело ему было скрывать ориентацию. Шофилд подчеркнул, что поддержка дочерей и жены, с которой они прожили в браке 27 лет, очень помогла ему прийти к публичному признанию.

Хесус Васкес известен в Испании как ведущий популярных телешоу и передач. Он ведет местные версии музыкального конкурса «Голос», реалити о выживании «Последний герой» и два шоу талантов.