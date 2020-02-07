Телеведущий признался в гомосексуальности после 27 лет брака и шокировал жену

57-летний британский телеведущий Филлип Шофилд (Phillip Schofield) совершил каминг-аут. Текст, в котором Шофилд подробно рассказал о своей гомосексуальности и о том, как тяжело ему было скрывать ориентацию, он опубликовал в Instagram-сторис. Подробностями произошедшего он также поделился в эфире передачи This Morning на ITV, запись выпуска доступна на YouTube.

Телеведущий отметил, что поддержка его дочерей и жены очень помогла ему прийти к публичному признанию. Когда Шофилд совершил каминг-аут перед родными, дочери Руби и Молли обняли его и сказали много теплых слов. Жена Стефани, с которой они состоят в браке около 27 лет, была сперва изумлена и шокирована, но затем тоже поддержала его.

Шофилд также поблагодарил остальных родственников и друзей, которые с пониманием отреагировали на его признание. По его словам, каждый человек, которому он сообщал эту новость, старался помочь ему и поддержать.

В открытом письме Шофилд объяснил, почему каминг-аут настолько важен для него. «Только столкнувшись лицом к лицу с правдой, только будучи честным, я могу надеяться, что в моей голове будет мир и что я найду путь вперед», — написал он.

Ранее американский актер Один Байрон, известный по роли в российском телесериале «Интерны», рассказал, как его каминг-аут повлиял на отношение окружающих.

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