Актер из «Интернов» вспомнил о своем каминг-ауте в России

Американский актер Один Байрон вспомнил о своем каминг-ауте в России. Интервью с артистом из «Интернов» было опубликовано на YouTube-канале журналиста Карена Шаиняна.

Он отметил, что выбрал неподходящий момент для того, чтобы признаться в своей нетрадиционной ориентации перед другими студентами Школы-студии МХАТ. «Уже полгода здесь находился, было начало учебного года. В 2006 году, скорее всего. Мы все были в подвале, в душе вместе. И, конечно, парни там начинают как-то шутить друг с другом, а я новичок. И начинают говорить: "Ну что, девочки-девчонки?" И я как-то выбрал этот момент, потому что не буду скрывать ничего. Выбрал этот момент, чтобы сказать, что я гей. А все голые и в душе», — рассказал Байрон.

По его словам, признание не повлияло на его дружеские отношения со студентами, хотя первое время некоторые были ошеломлены. «Мне кажется, русские уважают человека, который просто очень честно относится к себе», — предположил актер.

Ведущий поинтересовался, почему артист решил приехать в Россию, ведь «у нее страшный имидж гомофобной страны». Тот ответил, что в этом смысле россияне ничем не отличаются от американцев. «Мне даже не пришло в голову, что надо этого бояться», — пояснил Байрон.

35-летний Один Байрон известен по роли Фила Ричардса в телесериале «Интерны». Он также снимался в фильмах «Спираль», «Троица» и «Максимальный удар». С 2016 года актер проживает в Москве.

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