Актер из «Во все тяжкие» совершил каминг-аут

Американский актер Ди Джей Куоллс совершил каминг-аут во время эфира шоу Джима Джефферса. Артист подтвердил эту информацию в Twitter.

«Ага, я гей. И был геем все это время. Устал переживать о том, что люди обо мне подумают. Устал беспокоиться о том, как это повлияет на мою карьеру», — признался артист.

41-летний Куоллс снялся более чем в 50 фильмах и сериалах. Наиболее известные проекты с его участием — сериалы «Человек в высоком замке»,

«Нация Z», «Фарго», «Во все тяжкие», «Теория большого взрыва», «Мыслить как преступник», «Сверхъестественное», «Меня зовут Эрл», «Остаться в живых» и «Клиника». Артист также исполнил главные роли в полнометражных комедиях «Крутой парень» 2002 года и «Дорожное приключение» 2000-го.

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