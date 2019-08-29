Хулиганы сорвали российский спектакль из-за «гей-пропаганды»

Неизвестные сорвали спектакль «Выйти из шкафа» о гомосексуальности и каминг-аутах в Театре.doc. Об этом «Медиазоне» сообщила режиссер Анастасия Патлай.

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По ее словам, двое молодых людей выбежали из зала после начала представления, после чего вернулись в компании еще десяти человек. Они кричали, что в зале присутствуют несовершеннолетние, а театр занимается «пропагандой гомосексуализма». Помимо этого, у театра стояли несколько человек с плакатом «Док — гомосековский театр».

Отмечается, что сотрудники театра и сорвавшие постановку мужчины вызвали полицию. Патлай увезли в отделение для дачи объяснений, однако задерживать ее не стали. Режиссер Зарема Заудинова добавила в Facebook, что по итогам проверки сотрудники правоохранительных органов не обнаружили несовершеннолетних на спектакле.

«Спектакль продолжили, запершись изнутри, отморозки собрались под дверью и кричат угрозы», — рассказала Заудинова.

«Выйти из шкафа» — документальный спектакль «о жизни, любви и поисках правды современных российских геев».

Закон о запрете «пропаганды гомосексуализма» среди несовершеннолетних был принят в России в 2013 году. После этого в КоАП появилась статья 6.21, наказание по которой предусматривает штраф в размере до миллиона рублей.

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