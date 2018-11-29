Дети творчески поддержали геев и столкнулись с проверкой на гей-пропаганду

Детские рисунки, участвовавшие в конкурсе «Толерантный мир», изъяли из школы для проверки на наличие признаков «пропаганды гомосексуализма» и дискриминации по половому признаку. Об этом сообщает портал Ura.ru

Сотрудники прокуратуры изъяли из школы №115 в Екатеринбурге 17 детских плакатов. Они сделали копии изображений, чтобы провести экспертизу. Пресс-служба свердловской прокуратуры отказалась давать комментарии.

Сотрудники мэрии не согласились с прокуратурой в своей оценке школьной выставки. «В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей. На некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей», — приводит портал цитату мэрии.

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Мэрия города направила в школу психологов екатеринбургского центра «Диалог». Власти утверждают, что детские рисунки не пропагандировали нетрадиционные семейные ценности, однако «при необходимости» специалисты дадут детям и родителям разъяснительные консультации.

28 ноября стало известно, что школьники нарисовали плакаты с представителями секс-меньшинств. Один из конкурсантов изобразил представителей трех разных рас и три пары людей: двух мужчин, двух женщин и мужчину с женщиной и подписал его «Нам не дано выбирать внешность, ориентацию, расу. Мы все по-своему уникальны» .На многих плакатах дети нарисовали радугу, которая служит символом ЛГБТ-движения.

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